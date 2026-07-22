¿Identifica este tatuaje? OIJ necesita su ayuda

Una persona que fue herida en el sector de San Cayetano, en San José y luego falleció no ha podido ser identificada por las autoridades. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide ahora la colaboración de la ciudadanía para conocer de quién se trata.

La policía judicial compartió la imagen de un tatuaje que tiene el fallecido en su brazo derecho, a la altura del hombro.

Si usted lo reconoce puede brindar información confidencial a las autoridades.

Según el OIJ, la persona fue encontrada herida en una cuneta. Posteriormente, se trasladó al Hospital Calderón Guardia, sin embargo, no fue posible salvar su vida.

Si usted logra reconocerlo, la petición de las autoridades es que se comunique a la línea confidencial 800-8000-645 o vía correo electrónico a la dirección [email protected]