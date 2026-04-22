El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), por medio del ministro William Rodríguez, solicitó a la Sala Constitucional una gestión de aclaración con respecto a las medidas cautelares emitidas en la resolución del expediente 25-024408-0007-CO sobre el proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo.

“Es un proyecto declarado de interés nacional y de desarrollo sostenible, regulado por la Ley N. 6758 y su reglamento. El proyecto es un motor de desarrollo que beneficia a las comunidades de Guanacaste, generando más de 6 mil empleos directos e indirectos, por lo cual es importante comprender los alcances de la resolución para garantizar la seguridad jurídica del proyecto”, comentó el jerarca.

Medidas Cautelares

Declaración de una moratoria total en los permisos otorgados para la tala de árboles en el golfo , dentro del contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera.

, dentro del contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera. Suspender el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en Papagayo.

el otorgamiento de y modificaciones de densidad en Papagayo. Suspender el dictado de actos administrativos, en particular provenientes del MINAE, de Setena y del ICT.

El ICT solicita se aclare si la moratoria debe aplicarse también a aquellas concesiones en las que no se ha aplicado la figura de compensación de densidad y cobertura regulada en la normativa cuestionada.

“La suspensión recae, únicamente, sobre actos administrativos referentes a la figura de compensación de densidad o cobertura regulada o bien que se trata de una prohibición de dictar cualquier acto administrativo vinculado al Proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo, lo cual implicaría, indefectiblemente, la paralización total del proyecto con el consecuente perjuicio para el Estado costarricense”, cuestionó el ICT.

Las medidas cautelares se emitieron el 17 de abril por parte de la Sala Constitucional.