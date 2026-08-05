Icoder asumirá administración temporal del Estadio Nacional

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) asumirá de manera temporal, a partir de febrero del 2027, la administración del Estadio Nacional, tras vencer el plazo del modelo de administración del fideicomiso vigente desde el 2012.

En su condición de propietario y ente rector en materia deportiva y administrador de infraestructura pública destinada a estos fines, el Icoder tiene la responsabilidad legal y técnica de asegurar que la gestión del Estadio Nacional se realice conforme a la Ley Orgánica del Icoder, el interés público y la normativa aplicable.

En el marco del análisis integral realizado sobre la situación actual del Estadio Nacional, que contempla aspectos legales, administrativos, operativos, financieros y de mercado, se ha evidenciado la necesidad de definir un modelo de administración que permita optimizar el aprovechamiento de esta infraestructura estratégica, garantizando su sostenibilidad y alineación con el interés público.

El Estadio Nacional constituye un activo de alto valor para el país, no solo por su relevancia en el desarrollo del deporte de alto rendimiento, sino también por su potencial como espacio para la recreación, la cultura y la dinamización económica.

En este contexto, resulta fundamental establecer un esquema de administración que fortalezca la eficiencia operativa, promueva la transparencia en el uso de los recursos y permita maximizar el uso integral del recinto.

Ante el cercano vencimiento del fideicomiso, el Icoder ha adoptado una decisión estratégica para garantizar la continuidad del servicio, minimizar los riesgos operativos y asegurar una adecuada articulación institucional.

El Icoder asumirá la administración hasta que se tome la decisión del nuevo modelo y se establezca de forma definitiva, para lo cual es necesario considerar aspectos técnicos, legales y financieros que garanticen que el Estadio Nacional cuente con una adecuada gestión y pueda cumplir el fin público para el que fue creado.