Icoder asumirá administración temporal del Estadio Nacional

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) asumirá de manera temporal la administración del Estadio Nacional a partir de febrero de 2027, una vez que concluya el fideicomiso que ha estado a cargo de la gestión del recinto desde el 2012.

La medida responde al vencimiento del modelo de administración vigente y busca garantizar la continuidad operativa de uno de los principales escenarios deportivos del país, mientras se define el esquema que regirá su manejo de forma permanente.

Como propietario del inmueble y ente rector del deporte y la recreación en Costa Rica, el Icoder deberá velar porque la administración del Estadio Nacional se ajuste a la Ley Orgánica de la institución, al interés público y a la normativa vigente.

La decisión se sustenta en un análisis integral sobre la situación actual del estadio, en el que se evaluaron aspectos legales, administrativos, operativos, financieros y de mercado. Según el Instituto, dicho diagnóstico evidenció la necesidad de implementar un modelo de gestión que optimice el aprovechamiento de la infraestructura, fortalezca su sostenibilidad y garantice un uso eficiente de los recursos.

El Estadio Nacional es considerado un activo estratégico para el país, no solo por su importancia para el deporte de alto rendimiento, sino también por su capacidad para albergar actividades recreativas, culturales y de entretenimiento que generan impacto económico y social.

En ese sentido, el Icoder considera prioritario establecer un esquema de administración que fortalezca la eficiencia operativa, promueva la transparencia y permita maximizar el uso integral del recinto, procurando un equilibrio entre su vocación deportiva y el desarrollo de otros eventos. La administración temporal se mantendrá hasta que se defina el modelo final para el Estadio Nacional. Ese proceso requerirá estudios técnicos, legales y financieros que permitan determinar la alternativa más conveniente para asegurar una gestión sostenible y alineada con el fin público para el que fue creada esta infraestructura.