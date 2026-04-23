ICE reportó cuarto año consecutivo de ganancias en estados financieros

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reportó ganancias en sus utilidades financieras por cuarto año consecutivo luego de reportar pérdidas millonarias en 2021.

La cifra revelada en los Estados Financieros Consolidados Auditados, fue una ganancia neta de ¢197.456 millones.

Se trata del cuarto año consecutivo de números positivos, acumulando un beneficio total de ¢736.499 millones desde el año 2022.

Esta bonanza económica no solo se refleja en la utilidad neta. Los ingresos de la Corporación alcanzaron los ¢1.463.643 millones, una cifra que representa el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Según informaron las autoridades, la firma auditora Crowe Horwath CR otorgó una opinión limpia de salvedades, lo que garantiza la transparencia y fiabilidad de los datos reportados.

Además, los reportes oficiales, el Grupo ICE logró reducir su deuda financiera en un 27% durante los últimos tres años.

Los costos y gastos operativos experimentaron una reducción del 14,3% en comparación con el año anterior. Este ahorro se atribuye primordialmente a un uso más eficiente de los combustibles destinados a la generación térmica. Como resultado, el ICE reportó un excedente de operación de ¢301.748 millones, alcanzando un robusto margen EBITDA del 40,9%, según indicó la institución.

Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE, enfatizó que estas “finanzas sanas hoy permiten inversiones estratégicas mañana”. Según el jerarca, contar con números positivos es el requisito indispensable para acceder a financiamiento en condiciones competitivas.

El desafío del 5G: Un llamado desde el Poder Ejecutivo

A pesar del reconocimiento gubernamental al ICE por los resultados financieros, el presidente Rodrigo Chaves mantiene la presión sobre la institución para acelerar el desarrollo tecnológico. Durante la conferencia de prensa de presentación de resultados, el mandatario reconoció el avance positivo pero lanzó un pedido especial al jerarca del ICE: acelerar la implementación de la red 5G.

“Vamos muy bien, pero un poquillo atrasados con 5G”, señaló el mandatario, instando a la institución a concentrar energías en las telecomunicaciones y la red de transporte. Chaves recordó que el éxito financiero debe traducirse en mejoras tangibles en la vida de los costarricenses y en la atracción de inversión extranjera mediante servicios de vanguardia.

El ICE ya mira hacia la próxima década. La Corporación proyecta una inversión de cerca de $5.000 millones entre los años 2026 y 2032. Estos recursos se destinarán a robustecer los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad, elementos críticos para satisfacer la demanda de todos los sectores de la economía nacional.

Los jerarcas resumieron la situación del ICE como de completa solvencia ya que pasaron de recibir una institución con pérdidas millonarias a entregar una entidad con utilidades sólidas, deuda controlada y una calificación crediticia en ascenso.