El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) rematará 125 vehículos el próximo 8 de octubre, en el Auditorio de la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense (Colegio Humboldt) en Pavas.

Entre los vehículos que se subastarán están:

Motocicletas.

Autobuses.

Camiones.

Pick up.

Todo terreno.

Sedán.

Híbridos.

Panel.

Tracto camiones.

Unidades para repuestos.

Fotografía: Cortesía

Los precios base por tipo de vehículo serán:

Motocicleta ₡89 mil

Camión ₡109 mil

Pick up ₡139 mil

Sedán híbrido ₡150 mil

Panel ₡172 mil

Station ₡180 mil

Todoterreno ₡840 mil

Autobús ₡5 millones

El evento será el 8 de octubre e iniciará a las 8:00 a.m. y terminará hasta que se realice la última subasta.

Estos vehículos estarán en exhibición entre el 22 de setiembre y hasta el 3 de octubre, en el Plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas, ubicado 700 metros al oeste del Liceo de Pavas.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Los interesados deben consultar los requisitos y las condiciones de participación publicados en https://apps.grupoice.com/PEL

Para información adicional del remate, puede llamar a los teléfonos: 2001-2574, 2001-2528, 2001-2566 y 2001-2573, o bien, enviar un coreo electrónico a rematedevehiculos@ice.go.cr que atenderá de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.