El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) rematará 125 vehículos el próximo 8 de octubre, en el Auditorio de la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense (Colegio Humboldt) en Pavas.
Entre los vehículos que se subastarán están:
- Motocicletas.
- Autobuses.
- Camiones.
- Pick up.
- Todo terreno.
- Sedán.
- Híbridos.
- Panel.
- Tracto camiones.
- Unidades para repuestos.
Los precios base por tipo de vehículo serán:
- Motocicleta ₡89 mil
- Camión ₡109 mil
- Pick up ₡139 mil
- Sedán híbrido ₡150 mil
- Panel ₡172 mil
- Station ₡180 mil
- Todoterreno ₡840 mil
- Autobús ₡5 millones
El evento será el 8 de octubre e iniciará a las 8:00 a.m. y terminará hasta que se realice la última subasta.
Estos vehículos estarán en exhibición entre el 22 de setiembre y hasta el 3 de octubre, en el Plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas, ubicado 700 metros al oeste del Liceo de Pavas.
El horario de atención será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Los interesados deben consultar los requisitos y las condiciones de participación publicados en https://apps.grupoice.com/PEL
Para información adicional del remate, puede llamar a los teléfonos: 2001-2574, 2001-2528, 2001-2566 y 2001-2573, o bien, enviar un coreo electrónico a rematedevehiculos@ice.go.cr que atenderá de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.