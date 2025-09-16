El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) indicó que las tarifas eléctricas de 2026 presentarán, según estimaciones de equipos técnicos del ICE, una rebaja de 2,6% para el usuario final.

Esta disminución se produce por el efecto neto entre los 2 componentes de la tarifa final, la cual corresponde a: el ajuste por solicitud ordinaria y el extraordinario por el Costo Variable de la Generación (CVG), pendiente de presentarse, según detalla el ICE.

La reducción proyectada por el ICE se sustenta en información real sobre el factor CVG, que será remitida al Regulador para su aplicación de oficio. La estimación surge del balance de las transacciones de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) y del uso de combustibles para la generación de respaldo.

Según informa el ICE, existen aspectos fuera del control del instituto y que generan una fuerte presión en la tarifa:

En Distribución, una parte considerable del ajuste corresponde a un efecto rebote en la tarifa de 2026, por el vencimiento de la liquidación de los BOT que se aplicó en 2025.

En Transmisión, la mayor parte del ajuste está asociada la incorporación del efecto rezagado del fenómeno de El Niño, correspondiente al pago por el uso de la red para las importaciones y las exportaciones de energía al Ente Operador Regional (EOR) en 2024.