ICE rehabilitará iluminación en sector clave de Limón luego de 6 años

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en alianza con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), inició este mes los trabajos para recuperar el alumbrado público en la Ruta 257, el acceso estratégico a APM Terminals.

Esta vía conecta la Ruta 32 con una de las terminales portuarias más relevantes del país. La intervención busca garantizar la seguridad de transportistas, peatones y usuarios en un sector vital para el comercio exterior y la economía nacional.

Los detalles:

La inversión: La primera etapa cuenta con un presupuesto de ₡35 millones , financiados por el MOPT.

La primera etapa cuenta con un presupuesto de , financiados por el MOPT. El alcance: Los trabajos incluyen la reparación de luminarias y la instalación de equipos nuevos para reponer los que han sido sustraídos o dañados.

Los trabajos incluyen la reparación de luminarias y la instalación de equipos nuevos para reponer los que han sido sustraídos o dañados. El origen del problema: El sistema de iluminación ha estado fuera de servicio desde 2020, víctima de una combinación de vandalismo y deterioro por condiciones ambientales.

La coordinación entre instituciones busca optimizar recursos para atender “necesidades prioritarias de las comunidades y los sectores productivos”, según Verny Rojas, gerente de Electricidad del ICE.

La rehabilitación de esta infraestructura es un paso crítico para mejorar las condiciones de tránsito en el cantón central de Limón, devolviendo la visibilidad a una ruta que ha operado a oscuras durante más de un lustro.