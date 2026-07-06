ICE rehabilitará iluminación en sector clave de Limón luego de 6 años

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en alianza con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), inició este mes los trabajos para recuperar el alumbrado público en la Ruta 257, el acceso estratégico a APM Terminals.
Esta vía conecta la Ruta 32 con una de las terminales portuarias más relevantes del país. La intervención busca garantizar la seguridad de transportistas, peatones y usuarios en un sector vital para el comercio exterior y la economía nacional.
Los detalles:
La coordinación entre instituciones busca optimizar recursos para atender “necesidades prioritarias de las comunidades y los sectores productivos”, según Verny Rojas, gerente de Electricidad del ICE.
La rehabilitación de esta infraestructura es un paso crítico para mejorar las condiciones de tránsito en el cantón central de Limón, devolviendo la visibilidad a una ruta que ha operado a oscuras durante más de un lustro.