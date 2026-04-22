ICE registra ganancias de ¢200 mil millones en 2025

El presidente Rodrigo Chaves, en conjunto con el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, aseguraron que la institución registró ganancias ¢200 mil millones en el 2025.

El anuncio se dio en conferencia de prensa, donde indicaron que la reducción de la deuda fue del 27% en cuestión de 3 años.

Los jerarcas anunciaron una inversión en diferentes proyectos para el 2026 y 2027 que asciende a los $5 mil millones.

“Pusimos la institución a la orden de Los costarricenses”, dijo Acuña, tras recordar que cuando recibió la entidad tenía deudas superiores a los ¢300 mil millones.

A su vez, el mandatario presidencial mencionó que hay un atraso en temas de 5G.

“Póngale a las telecomunicaciones”, le expresó Chaves al jerarca del ICE.