ICE proyecta implementar red 5G en 12 meses 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) finalmente logró adjudicar la licitación de la red 5G a la empresa Ericsson, multinacional de origen sueco, luego de varios procesos licitatorios que fueron declarados desiertos. Esto permitirá a la marca Kölbi implementar esta tecnología.

La entidad ya confirmó la adjudicación; sin embargo, proyecta que los servicios no estarán disponibles sino hasta dentro de 12 meses, una vez concluido el despliegue de la tecnología de quinta generación.

“El ICE logró, tal y como se comprometió en 2022, adjudicar el concurso de su red 5G en la actual Administración, a pesar de los numerosos obstáculos que superó en los últimos cuatro años”, declaró la institución.

Además, la empresa Coasin-Nokia fue adjudicada para proveer los equipos y los servicios de conectividad de las radiobases.

“Tarde, presidente, pero seguro. Dejamos una entidad con más de 220 millones de dólares invertidos en telecomunicaciones, no solo en la red 5G, sino también en una red de transporte segura, que también ha sido objeto de muchísimas críticas. Pero, como le digo a mi equipo en el ICE, que vayan y revisen lo que tengan que revisar, porque lo hemos hecho de manera transparente y con un único horizonte: el fortalecimiento de la institución”, dijo Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE. La modernización del ecosistema de telecomunicaciones cumple con lo indicado en el Decreto Ejecutivo de 2023, en torno al Convenio de Budapest, según indicó la entidad.

¿Tecnología Open RAN Stand Alone?

Tras darse el anuncio, el ICE aseguró que la red contará con arquitectura Open RAN Stand Alone, que permite sumar múltiples fabricantes para brindar servicios y proveer equipos, reduciendo la dependencia de un solo proveedor. ¿En qué consiste?

Francisco Rey, country manager de Ericsson Costa Rica, explicó que Open RAN debe entenderse como una alternativa tecnológica disponible en el mercado para construir redes móviles. Según detalló, los operadores pueden optar por modelos tradicionales o por esquemas abiertos, dependiendo de sus objetivos estratégicos y comerciales.

“Está en el criterio de cada operador elegir su destino tecnológico y utilizar Open RAN como una alternativa, evaluando sus planes estratégicos, comerciales y su visión de largo plazo”, señaló.

El especialista indicó que una de las principales ventajas de este modelo es

que permite abrir la información que genera una red celular para desarrollar aplicaciones inteligentes capaces de programar y optimizar el funcionamiento del sistema.

Estas soluciones incluso podrían ser creadas por terceros, sin depender directamente del fabricante principal.

Operadores privados suman miles de líneas

Mientras el ICE apenas se prepara para implementar su red 5G, operadores privados de telecomunicaciones como Liberty y Claro ya acumulan cerca de 1,6 millones de líneas activas entre ambos servicios.

Según datos de Claro, la empresa reporta más de 1,3 millones de usuarios distribuidos en las siete provincias del país. Por su parte, Liberty informó que supera las 300.000 líneas activas.

Ericsson, empresa adjudicataria para brindar la red 5G al ICE, también es proveedora de redes de acceso para esta tecnología de los operadores privados Liberty y Claro.