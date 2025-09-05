La posibilidad de una rebaja en el costo de la luz puede parecer positiva a grandes rasgos, sin embargo, la propuesta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está muy lejos del beneficio económico proyectado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ya que sería solamente de ¢300.

Según los datos presentados por el ICE, para el año 2026 se espera que los costos de energía en los hogares bajen aproximadamente ¢300 mensuales, es decir, un 2,6% menos; sin embargo, el ente regulador proponía que los costarricenses pagasen alrededor de ¢1.500 menos.

Así se detalla en el análisis hecho por la Aresep, donde se explica que, gracias a las condiciones climáticas del país y a una serie de cuestiones financieras del ICE, para el año entrante la energía debería tener una reducción del 13% aproximadamente.

“La posición de la Aresep es dar una señal de estabilidad de precios a lo largo del año, y aprobar una rebaja a partir de enero que va a ser de un 13,6%, lo cual se va a recibir en cada uno de los consumidores dependiendo de la empresa que les esté dando el servicio de electricidad”, detalló Eric Bogantes, regulador general.

Sin embargo, para el ICE estos análisis se realizaron con datos “desactualizados”, por lo que no pudieron verse reflejados en la propuesta final presentada por la institución. “Nosotros tenemos la información a mano, Aresep hace proyecciones con lo que ellos tienen, la estructura de costos que tenemos, pero no estaban considerando el efecto de las liquidaciones, el efecto rebote que vamos a tener por los proyectos; entonces por ahí rondan las diferencias”, explicó Keiner Arce, gerente financiero del ICE.

Durante el 2025 las constantes lluvias beneficiaron a los embalses del país, lo que permitió que no se tuviese que recurrir a la quema de combustible para obtener energía; situación que generó un ahorro para el ICE, pues se habían presupuestado alrededor de ¢46 mil millones para este mecanismo.

“Nosotros esperamos que el otro año entren plantas solares de las que se acaban de firmar los contratos, las cuales darán cerca de 80 megavatios, y por supuesto tomaremos todas las previsiones”, especificó Marco Acuña, presidente ejecutivo de la institución.

Esta “tregua” climática espera se continúe para el próximo año, razón por la cual el ICE redujo el presupuesto para la quema de búnker a tan solo ¢44 mil millones, los cuales también podrían significar una baja en el precio para el 2027