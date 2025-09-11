El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perdió ¢900 millones de colones, luego de que invirtió un total de ¢2000 millones en la Financiera Desyfin.

La pérdida fue confirmada por la entidad y quedó reflejada en el reporte de Estados Financieros de la institución del año 2024. Según la entidad solo se podrán recuperar ¢1100 millones.

La inversión se realizó mediante la Bolsa Nacional de Valores a través de un certificado de depósito a plazo, y el ICE tuvo una pérdida del 45%.

“La inversión en la Financiera Desyfin se realizó el 24 de junio de 2024. A esa fecha, la financiera formaba parte de la lista de emisores privados aprobados para el portafolio institucional, ya que, según la información disponible en fuentes oficiales, no se visualizaba ninguna irregularidad que fueran afectar a los inversionistas”.

“Desyfin nunca mostró alteraciones, siempre mantuvo una relación buena entre rentabilidad, riesgo y liquidez, era estable en las calificaciones de riesgo y fue un emisor activo en la Bolsa Nacional de Valores”, justificó la Gerencia de Finanzas del ICE.

En los Estados Financieros de la entidad se documentó que la inversión de los ¢2000 millones en Desyfin representan un 1.10% del portafolio de Inversiones Bursátiles Institucional y que la pérdida de ¢900 millones “no generó ningún cambio en políticas, procesos y controles.

“No existió impacto en el indicador del riesgo crédito del portafolio de inversión institucional, dado que representa un porcentaje muy bajo del valor del portafolio”., indica el reporte.

De hecho, la entidad sostiene que los mecanismos utilizados, tanto en el proceso de inversiones como riesgos, “siempre fueron los adecuados y basados en buenas prácticas de gestión de gobernanza de inversiones”.

Asimismo, afirman que los indicadores de riesgos, suficiencia patrimonial y calificación de riesgos disponibles en el mercado financiero, por parte la Superintendencia “presentaban resultados aceptables y de normalidad”.

¿Cuánto dinero recuperó el ICE desde la inversión?

Al ICE se le consultó por el dinero que han recuperado desde el cierre de la financiera, e informaron que, con corte al 25 de agosto de 2025, se le ha reintegrado un 48.97% del valor nominal de la inversión de Desyfin, equivalente a ¢979.4 millones.

La Gerencia Financiera recalcó que, basado en el comunicado de prensa del 29 de agosto de 2025 CP-19-2025, emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), existe una probabilidad de recuperación adicional, cercana al 13%.

“Actualmente, la administración se mantiene atenta al proceso resolutorio por parte del CONASSIF”, expresó el ente.

La posibilidad se daría luego de que Conassif aprobó la venta de activos de Financiera Desyfin S.A., consistentes en la venta de derechos sobre contratos de leasing y así se aumentaría la distribución de recursos a los depositantes no garantizados de la entidad.

“Para que se concrete la transacción y de previo a que los recursos ingresen a la Financiera, las entidades involucradas deberán cumplir una serie de condiciones contractuales, legales y de plazos definidas por el Conassif”, informó el órgano.

Según el Consejo, de completarse la transacción, se realizaría antes de iniciar proceso concursal el próximo 9 de octubre del presente año.

Cierre de Desyfin

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informó que después de realizar la intervención de la entidad financiera Desyfin en agosto del 2024, se determinó que es una entidad inviable.

Dentro de lo que se encontró pérdidas totales de ¢21.968 millones y se generó un faltante de ¢6.704,33 millones.