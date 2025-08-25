El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inauguró este lunes su primera gran estación de carga para vehículos eléctricos, la cual cuenta con 6 cargadores, internet de Kölbi y amenidades.

Dicha estación está ubicada en Villa Bonita de Alajuela y es el primer espacio de este tipo en Centroamérica.

Fotografía cortesía ICE

La infraestructura cuenta con cargadores rápidos de última generación, lo que permite generar recargas más eficientes y en menor tiempo. Además, cuenta una cafetería, la cual es administrada por Coopedota y conectividad a internet de Kölbi, lo que ofrece una experiencia más integral a los usuarios.

“Las inversiones están alineadas a nuestra Estrategia Corporativa y a los objetivos de sostenibilidad. Refuerzan el compromiso con la electrificación de la economía, la transición energética, la reducción de emisiones y la consolidación de nuestra matriz de generación”, señaló Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

Fotografía cortesía ICE

Con este trabajo, el ICE suma 43 cargadores rápidos operativos, además, proyecta instalar 6 más en lo que queda del 2025.

Zonas como Liberia, Guápiles, Garabito, Palmar Norte, Ciudad Neilly, Puerto Viejo, Limón y Pérez Zeledón, contarán con cargadores para el próximo año, lo que fortalecerá la red de recarga más grande del país.