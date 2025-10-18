ICE garantiza energía para la demanda nacional

Ante el aumento de la demanda energética a nivel país, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aseguró estar realizando las inversiones necesarias para poder responder al consumo nacional.

“El servicio está garantizado producto de las acciones ejecutadas, contempladas, comprobadas, actualizadas y publicadas en su Plan de Expansión de la Generación (PEG)”, detalló la entidad sobre el documento que guía los proyectos base.

Según la institución, Costa Rica sumará más de 850 megavatios (MW) de capacidad instalada en los próximos años; detallando que estos vendrán de “plantas geotérmicas, solares, eólicas, hidroeléctricas, biomásicas y de respaldo”, todas desarrolladas bajo criterios estrictamente técnicos.

Asimismo, el ente subrayó que la planificación energética considera variables de crecimiento sostenido, como la movilidad eléctrica.

“El ICE considera el crecimiento de la movilidad eléctrica en sus proyecciones de demanda”, añadió el comunicado, explicando que se desarrollan “escenarios prospectivos para anticipar un aumento acelerado” del consumo energético derivado de este cambio tecnológico en los vehículos.

Dichos escenarios se integran en los ejercicios de planificación que sustentan los nuevos proyectos de generación.

“Este crecimiento implica una mayor necesidad de energía, que se integra a los ejercicios de planificación con los que se sustentan los proyectos de generación a desarrollar”, detalló la entidad.

Finalmente, el ICE reiteró su compromiso con la seguridad y estabilidad del sistema: “La atención del servicio eléctrico está garantizada”, reafirmando así la solidez del modelo eléctrico costarricense y su capacidad para responder a la demanda futura con base en energía limpia, diversificada y sostenible.