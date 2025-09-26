El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aprobó la donación de un terreno a la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Loaiza, ubicada en Paraíso de Cartago.

La propiedad tiene una extensión de 35.000 m² y un valor aproximado de ₡70 millones.

El propósito de esta donación es permitir a la ADI de Loaiza la construcción de 70 viviendas, además de importante infraestructura para la comunidad.

Entre las obras planeadas se encuentran un salón multiusos, una plaza de deportes y un área recreativa que contará con una cancha de baloncesto y juegos infantiles.

Según informa el ICE, este terreno se compone de 9 fincas que fueron adquiridas entre 1971 y 1974.

Originalmente, estos terrenos se unificaron para reubicar caminos debido a la construcción del Embalse Cachí. Desde entonces, la propiedad ha sido utilizada como una zona de amortiguamiento y protección para dicho embalse.