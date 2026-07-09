ICE deberá repetir parte de la licitación para desarrollar la red 5G

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) rehacer una parte de la licitación para el desarrollo de la red 5G, luego de resolver los recursos de apelación presentados por varias empresas participantes en el concurso.

La decisión mantiene firme la adjudicación de los equipos principales de la red móvil 5G, pero anula la adjudicación relacionada con la infraestructura de transmisión de datos, conocida como Backhaul, por detectarse un incumplimiento en el precio ofrecido por la empresa que había resultado ganadora.

La licitación contempla la adquisición de bienes y servicios para implementar redes móviles de última generación y se divide en dos grandes grupos.

El primero corresponde a los equipos centrales de la red 5G y fue adjudicado a Ericsson de Costa Rica S.A. El segundo abarca la infraestructura que permitirá transportar la información entre los distintos puntos de la red y había sido adjudicado a Coasin de Costa Rica S.A.

CGR anuló una parte del proceso

La Contraloría rechazó los recursos presentados por Samsung Electronics de México S.A. y Nokia de Costa Rica S.A. contra la adjudicación de las líneas correspondientes a los equipos principales, al concluir que ninguna de las compañías demostró que su oferta debía resultar ganadora.

En el caso de las líneas relacionadas con el Backhaul, también fueron rechazadas las apelaciones de IT Servicios de Infocomunicación S.A. y SISAP Infosec S.A.

Sin embargo, durante el análisis del expediente, la CGR confirmó que existía un incumplimiento en el precio presentado por la empresa adjudicada, situación que incluso fue reconocida por el propio ICE.

Ante ese hallazgo, el órgano contralor anuló de oficio esa adjudicación y ordenó que el Instituto realice un nuevo análisis de las ofertas que aún son elegibles para emitir una nueva decisión.