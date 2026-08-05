ICE da detalles de venta de energía tras conflicto con Panamá

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dio el detalle de ventas de energía tras la salida de Panamá del mercado regional hace dos meses.
La institución informó que han generado ingresos millonarios que impactarán directamente a la baja las tarifas eléctricas de los consumidores locales.
En cifras:
Estas ventas no son solo un logro financiero para la institución. Según el ICE, estas ganancias:
La agilidad del ICE para colocar excedentes en el MER refuerza la estabilidad del sistema costarricense mientras el mercado regional se ajusta a la ausencia de la oferta panameña.