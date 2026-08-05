ICE da detalles de venta de energía tras conflicto con Panamá

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dio el detalle de ventas de energía tras la salida de Panamá del mercado regional hace dos meses.

La institución informó que han generado ingresos millonarios que impactarán directamente a la baja las tarifas eléctricas de los consumidores locales.

En cifras:

₡1.330 millones: Es el total de las ventas reportadas por el ICE al Mercado Eléctrico Regional (MER) bajo esta nueva coyuntura.

Es el total de las ventas reportadas por el ICE al Mercado Eléctrico Regional (MER) bajo esta nueva coyuntura. 22.551 MWh: La cantidad de energía colocada entre la última semana de mayo y la primera de agosto de 2026.

La cantidad de energía colocada entre la última semana de mayo y la primera de agosto de 2026. $130: El precio promedio por megavatio hora (MWh) obtenido en estas transacciones.

Estas ventas no son solo un logro financiero para la institución. Según el ICE, estas ganancias:

Se contabilizan dentro del cálculo del Costo Variable de la Generación (CVG) .

. Traducen el éxito comercial en una reducción de las tarifas para todos los sectores de consumo en el país.

para todos los sectores de consumo en el país. Abaratan los costos operativos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La agilidad del ICE para colocar excedentes en el MER refuerza la estabilidad del sistema costarricense mientras el mercado regional se ajusta a la ausencia de la oferta panameña.