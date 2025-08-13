La Dirección de Comunicación y Relaciones Corporativas de Grupo Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) brindó detalles sobre la actividad de descargas atmosféricas durante la noche del martes 12 y madrugada del miércoles 13 de agosto.
Según destacan, esta situación se dio debido a la ubicación de la zona de convergencia intertropical sobre el país y también la interacción de esta con fenómenos meteorológicos de alto nivel en la atmósfera.
Los datos durante la noche del 12 y madrugada 13 de agosto:
Total de descargas:
ICE contabilizó un total de: 9.614
Distribución por regiones:
- Valle Central: 2122
- Pacífico Norte: 1537
- Pacífico Central: 71
- Pacífico Sur: 128
- Caribe Norte: 2363
- Caribe Sur: 2155
- Zona Norte: 1238
En total, durante el mes de agosto se tiene un registro acumulado de 35.864 descargas.
En lo que va del año 2025, el ICE tiene registro de 454.579 descargas.
“La mayor cantidad de rayería se presenció a las 9 de la noche y el mayor porcentaje de esta actividad fueron rayos de nube-nube y un menor porcentaje de nube-tierra”, destacó Ileana Mora, de Hidrometeorología del ICE.