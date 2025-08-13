La Dirección de Comunicación y Relaciones Corporativas de Grupo Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) brindó detalles sobre la actividad de descargas atmosféricas durante la noche del martes 12 y madrugada del miércoles 13 de agosto.

Según destacan, esta situación se dio debido a la ubicación de la zona de convergencia intertropical sobre el país y también la interacción de esta con fenómenos meteorológicos de alto nivel en la atmósfera.

Vea imágenes destacadas de este fenómeno acá.

Los datos durante la noche del 12 y madrugada 13 de agosto:

Total de descargas:

ICE contabilizó un total de: 9.614

Distribución por regiones:

Valle Central: 2122

Pacífico Norte: 1537

Pacífico Central: 71

Pacífico Sur: 128

Caribe Norte: 2363

Caribe Sur: 2155

Zona Norte: 1238

En total, durante el mes de agosto se tiene un registro acumulado de 35.864 descargas.

En lo que va del año 2025, el ICE tiene registro de 454.579 descargas.