Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón detuvieron la mañana de este jueves a un funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sospechoso de cometer presunto fraude con contratos de teléfonos celulares.

La operación inició a las 7:30 a.m. con 3 allanamientos simultáneos en las localidades de Miravalles, Las Américas y en las oficinas del ICE en Pérez Zeledón.

Durante las diligencias fue arrestado un hombre de apellido Parra, de 42 años, quien figura como sospechoso en al menos 6 causas por el delito de falsedad ideológica.

Según la investigación preliminar, entre noviembre de 2024 y lo que va del 2025, el detenido habría falsificado contratos para obtener teléfonos celulares de ICE y luego transferirlos a terceros para su posterior venta.

Las pesquisas iniciaron tras denuncias de usuarios que recibieron notificaciones de supuestas deudas por servicios que nunca habían contratado.

Tras varias diligencias, el OIJ logró ubicar evidencia clave que derivó en la captura del sospechoso.

Los agentes judiciales permanecen en el sitio recopilando información y equipos electrónicos que serán analizados como parte de la causa.