ICE apela ante la CGR para frenar orden que prohíbe alianzas

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó este martes 4 de agosto un recurso de revocatoria y apelación contra las órdenes emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), las cuales prohíben a la institución mantener alianzas con empresas privadas para brindar servicios a otras entidades del Estado.

Según informó el Instituto mediante un comunicado oficial, esta acción legal busca defender sus competencias y el interés público de los servicios que presta, tras considerar que el criterio de la CGR genera “graves daños” a sus negocios y a la competitividad de la institución.

El fondo del conflicto

El recurso surge como respuesta a una resolución del ente contralor publicada el pasado 28 de julio. En dicha resolución, la CGR determinó que el ICE ha operado como un “intermediario comercial” ilegítimo, utilizando la figura de contratación directa para evadir licitaciones públicas.

La investigación de la Contraloría reveló que, en contratos con 10 instituciones estatales —como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa—, el ICE subcontrataba a empresas privadas para el desarrollo técnico, provisión de hardware y mantenimiento, limitando su propia labor a tareas administrativas.

Por su parte, el ICE sostiene que lo dispuesto por la CGR es una interpretación que:

Resta competitividad a la institución en el cumplimiento de sus labores legales.

a la institución en el cumplimiento de sus labores legales. Cercena la flexibilidad y el fortalecimiento que el Poder Legislativo le otorgó tras la apertura del mercado de las telecomunicaciones.

y el fortalecimiento que el Poder Legislativo le otorgó tras la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Afecta el régimen especial de contratación que defienden como parte de su modelo de negocio.

Órdenes en vilo

La orden original de la Contraloría exigía al ICE el cese inmediato del uso de estas alianzas y la limitación de la subcontratación únicamente a tareas accesorias o muy especializadas. Además, obligaba a la institución a realizar un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes para resguardar los fondos públicos.

Con la presentación de este recurso, el ICE busca frenar estas disposiciones mientras se define legalmente el alcance de su autonomía para contratar con terceros. La institución asegura que se encuentra analizando el documento a fondo para agotar todas las acciones jurídicas necesarias en defensa de sus servicios.

De mantenerse el criterio de la CGR, las instituciones afectadas deberán ejecutar un plan de transición para evitar que los servicios a la ciudadanía se vean interrumpidos mientras se ajustan a los nuevos mecanismos de control y gobernanza.