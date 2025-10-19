ICE anuncia suspensión de electricidad en estas zonas

Desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.

Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:

Lunes 20 de octubre

Cahuita, Talamanca – Limón:

  • Localidad afectada: Carbón.
  • No habrá luz desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.
Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval / Jorge Castillo

Martes 21 de octubre

Guácimo, Guácimo – Limón:

  • Localidades afectadas: Barrio Canadá, Urb. Los Colegios, Las Aralias.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Cahuita, Talamanca – Limón:

  • Localidad afectada: Comadre.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Rosario, Naranjo – Alajuela:

  • Localidades afectadas: Naranjo, Rosario, el Llano.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Reubicación de línea.

Sarchí Sur, Sarchí – Alajuela:

  • Localidades afectadas: Sarchí Sur, Calle Cooperativa.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Rosario, Naranjo – Alajuela:

  • Localidades afectadas: Naranjo, Rosario El Llano.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Reubicación de línea.

San Isidro del General, Pérez Zeledón – San José:

  • Localidad afectada: Calle Camacho.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivos: Mantenimiento y reubicación de postes.

Cachí, Paraíso – Cartago:

  • Localidad afectada: Calle Acevedo.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:30 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Jiménez, Pococí – Limón:

  • Localidad afectada: Rio Jiménez Centro.
  • No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.
Costarricenses aún no saben si las tarifas aumentarán o bajarán.
Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval

Miércoles 22 de octubre

Cahuita, Talamanca – Limón:

  • Localidad afectada: Puerto Viejo.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Sarchí Sur, Sarchí – Alajuela:

  • Localidades afectadas: Sarchí sur, calle Cooperativa.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Parrita, Parrita – Puntarenas:

  • Localidad afectada: Barbudal.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Cariari, Pococí – Limón:

  • Localidad afectada: Escuela de Policías.
  • No habrá luz desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.
Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Raquel Vargas

Jueves 23 de octubre

Cajón, Pérez Zeledón – San José:

  • Localidad afectada: Barrio Mi Choza Quebrada Honda.
  • No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Boruca, Buenos Aires – Puntarenas:

  • Localidades afectadas: Olla Cero hasta Finca Puntarenas.
  • No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Cahuita, Talamanca – Limón:

  • Localidad afectada: Honecreek.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Guápiles, Pococí – Limón:

  • Localidad afectada: La platanera.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Limón, Limón – Limón:

  • Localidades afectadas: Pueblo Amarillo, Cielo Amarillo.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Jiménez, Pococí – Limón:

  • Localidades afectadas: Piñeras Río Jiménez.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Bagaces, Bagaces – Guanacaste:

  • Localidades afectadas: Alrededores escuela Peloncito.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Poda de árboles.

Piedades sur, San Ramón – Alajuela:

  • Localidad afectada: Piedades sur.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Reubicación de línea.
Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval

Viernes 24 de octubre

Corredor, Corredores – Puntarenas:

  • Localidad afectada: Ciudad Neily calle González.
  • No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Cahuita, Talamanca – Limón:

  • Localidad afectada: Centro de Cahuita, contiguo al parque.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

San Isidro del General, Pérez Zeledón – San José:

  • Localidad afectada: Morazán camino a la torre.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Naranjo, Naranjo – Alajuela:

  • Localidad afectada: Urbanización Marín
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
  • Motivo: Reubicación de línea.

Turrialba, Turrialba – Cartago:

  • Localidades afectadas: Los Loaiza, San Jan Norte.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
  • Motivo: Mantenimiento.

Cahuita, Talamanca – Limón:

  • Localidad afectada: Bambú.
  • No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
  • Motivo: Mantenimiento.
Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval