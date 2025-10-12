El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.
Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:
Lunes 13 de octubre
Colorado, Abangares – Guanacaste:
- Localidad afectada: Raizal.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles.
Agua Buena, Coto Brus – Puntarenas:
- Localidades afectadas: Alrededores Parque de Copa Buena.
- No habrá luz desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Martes 14 de octubre
Grecia, Grecia – Alajuela:
- Localidades afectadas: FANAL y Bomba Dinamo.
- No habrá luz desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Katira, Guatuso – Alajuela:
- Localidad afectada: El Valle.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Colorado, Abangares – Guanacaste:
- Localidad afectada: Raizal.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles.
Aguas Claras, Upala – Alajuela:
- Localidad afectada: Colonia Blanca.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.
Juntas, Abangares – Guanacaste:
- Localidad afectada: Centro.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Cóbano, Cóbano – Puntarenas:
- Localidad afectada: Un sector de Cabuya.
- No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta la 3:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.
Miércoles 15 de octubre
Reventazón, Siquirres – Limón:
- Localidades afectadas: Cementerio Florida, Manu, Colegio Florida.
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 4:00 p.m.
- Motivo: Extensión de línea.
Siquirres, Siquirres – Limón:
- Localidades afectadas: Pocora sur, Quebrada Honda.
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 4:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Cahuita, Talamanca – Limón:
- Localidades afectadas: Lillan, Rancho Bonita, Penshurt.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Instalación de poste.
Cañas, Cañas – Limón:
- Localidades afectadas: San Miguel.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.
Jueves 16 de octubre
Laurel, Corredores – Puntarenas:
- Localidad afectada: Bambito.
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Reventazón, Siquirres – Limón:
- Localidad afectada: Santa Marta.
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 2:00 p.m.
- Motivo: Extensión de línea.
Río Blanco, Limón – Limón:
- Localidad afectada: Liverpool frente a Dekra.
- No habrá luz desde las 7:30 a.m. hasta la 5:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de postes.
Rosario, Naranjo – Alajuela:
- Localidad afectada: Naranjo, Candelaria centro.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Liberia, Liberia – Guanacaste:
- Localidades afectadas: Alrededores parque Héctor Zúñiga.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.
Rio Segundo, Alajuela – Alajuela:
- Localidad afectada: La Legua.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
El Páramo, Pérez Zeledón – San José:
- Localidad afectada: El Jardín.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Occidental, Cartago – Cartago:
- Localidad afectada: Navarrito.
- No habrá luz desde las 8:30 a.m. hasta la 2:00 p.m.
- Motivo: Cambio de postes.
Viernes 17 de octubre
Reventazón, Limón – Siquirres:
- Localidad afectada: Cementerio Florida, Colegio Florida.
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Colorado, Abangares – Guanacaste:
- Localidad afectada: Raizal.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles.
Cañas, Cañas – Guanacaste:
- Localidad afectada: San Martin.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Liberia, Liberia – Guanacaste:
- Localidad afectada: Sector El Sitio.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles.
San Isidro del General, Pérez Zeledon – San José:
- Localidad afectada: Miravalles.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles.
Cachí, Paraíso – Cartago:
- Localidad afectada: El Níspero Ujarrás.
- No habrá luz desde las 8:30 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de equipos.