El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.

Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:

Lunes 13 de octubre

Colorado, Abangares – Guanacaste:

Localidad afectada: Raizal.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles.

Agua Buena, Coto Brus – Puntarenas:

Localidades afectadas: Alrededores Parque de Copa Buena.

No habrá luz desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Fotografía: Randall Sandoval / Jorge Castillo

Martes 14 de octubre

Grecia, Grecia – Alajuela:

Localidades afectadas: FANAL y Bomba Dinamo.

No habrá luz desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Katira, Guatuso – Alajuela:

Localidad afectada: El Valle.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Colorado, Abangares – Guanacaste:

Localidad afectada: Raizal.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles.

Aguas Claras, Upala – Alajuela:

Localidad afectada: Colonia Blanca.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.

Juntas, Abangares – Guanacaste:

Localidad afectada: Centro.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Cóbano, Cóbano – Puntarenas:

Localidad afectada: Un sector de Cabuya.

No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta la 3:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.

Fotografía: Randall Sandoval

Miércoles 15 de octubre

Reventazón, Siquirres – Limón:

Localidades afectadas: Cementerio Florida, Manu, Colegio Florida.

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 4:00 p.m.

Motivo: Extensión de línea.

Siquirres, Siquirres – Limón:

Localidades afectadas: Pocora sur, Quebrada Honda.

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 4:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Cahuita, Talamanca – Limón:

Localidades afectadas: Lillan, Rancho Bonita, Penshurt.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Instalación de poste.

Cañas, Cañas – Limón:

Localidades afectadas: San Miguel.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.

Archivo

Jueves 16 de octubre

Laurel, Corredores – Puntarenas:

Localidad afectada: Bambito.

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Reventazón, Siquirres – Limón:

Localidad afectada: Santa Marta.

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 2:00 p.m.

Motivo: Extensión de línea.

Río Blanco, Limón – Limón:

Localidad afectada: Liverpool frente a Dekra.

No habrá luz desde las 7:30 a.m. hasta la 5:00 p.m.

Motivo: Reubicación de postes.

Rosario, Naranjo – Alajuela:

Localidad afectada: Naranjo, Candelaria centro.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Liberia, Liberia – Guanacaste:

Localidades afectadas: Alrededores parque Héctor Zúñiga.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento, poda de árboles.

Rio Segundo, Alajuela – Alajuela:

Localidad afectada: La Legua.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

El Páramo, Pérez Zeledón – San José:

Localidad afectada: El Jardín.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Occidental, Cartago – Cartago:

Localidad afectada: Navarrito.

No habrá luz desde las 8:30 a.m. hasta la 2:00 p.m.

Motivo: Cambio de postes.

Archivo

Viernes 17 de octubre

Reventazón, Limón – Siquirres:

Localidad afectada: Cementerio Florida, Colegio Florida.

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Colorado, Abangares – Guanacaste:

Localidad afectada: Raizal.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles.

Cañas, Cañas – Guanacaste:

Localidad afectada: San Martin.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Liberia, Liberia – Guanacaste:

Localidad afectada: Sector El Sitio.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles.

San Isidro del General, Pérez Zeledon – San José:

Localidad afectada: Miravalles.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles.

Cachí, Paraíso – Cartago:

Localidad afectada: El Níspero Ujarrás.

No habrá luz desde las 8:30 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Motivo: Reubicación de equipos.