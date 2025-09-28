El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.
Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:
Martes 30 de setiembre
Río Segundo, Alajuela – Alajuela:
- Localidades afectadas: Río Segundo, el Cacique.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de postes.
Guácimo, Guácimo – Limón:
- Localidades afectadas: Florida.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Extensión de línea.
Miércoles 1 de octubre
Guápiles, Pococí – Limón:
- Localidades afectadas: Roxana, Punta Riel, La Leticia.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Cahuita, Talamanca – Limón:
- Localidades afectadas: Lillan, Rancho Bonita, Penshurt.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Instalación de poste.
Jueves 2 de octubre
Siquirres, Siquirres – Limón:
- Localidades afectadas: U. EARTH y las Mercedes.
- No habrá luz desde las 6:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Motivo: Cambio de postes.
Buenos Aires, Palmares – Alajuela:
- Localidades afectadas: Bajo la Cabra, Buenos Aires de Palmares.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de equipos.
Curubande, Liberia – Guanacaste:
- Localidades afectadas: Puerto Soley, El Jobo, Tempatal, barrio Horizonte.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles.
Guápiles, Pococí – Limón:
- Localidades afectadas: Carambola (calle Finca Modelo) de Río Jiménez.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Cambio de postes.
Buenos Aires, Palmares – Alajuela:
- Localidades afectadas: Bajo la cabra, Buenos Aires de Palmares.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Zapotal, Nandayure – Guanacaste:
- Localidades afectadas: San Martín.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Cóbano, Puntarenas – Puntarenas:
- Localidades afectadas: Valle Azul, Vainilla y Pochote.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Rita, Pococí – Limón:
- Localidades afectadas: La Rita y alrededores, por el colegio.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Cambio de postes.
Baru, Pérez Zeledón – San José:
- Localidades afectadas: Lagunas, Avenida Miramar.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Viernes 3 de octubre:
Naranjito, Quepos – Puntarenas:
- Localidades afectadas: Lagunas, Avenida Miramar.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Tambor, Alajuela – Alajuela:
- Localidades afectadas: Quebradas.
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Cambio de postes.