El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.

Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:

Martes 30 de setiembre

Río Segundo, Alajuela – Alajuela:

Localidades afectadas: Río Segundo, el Cacique.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de postes.

Guácimo, Guácimo – Limón:

Localidades afectadas: Florida.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Extensión de línea.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval / Jorge Castillo

Miércoles 1 de octubre

Guápiles, Pococí – Limón:

Localidades afectadas: Roxana, Punta Riel, La Leticia.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Cahuita, Talamanca – Limón:

Localidades afectadas: Lillan, Rancho Bonita, Penshurt.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Instalación de poste.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Raquel Vargas

Jueves 2 de octubre

Siquirres, Siquirres – Limón:

Localidades afectadas: U. EARTH y las Mercedes.

No habrá luz desde las 6:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo: Cambio de postes.

Buenos Aires, Palmares – Alajuela:

Localidades afectadas: Bajo la Cabra, Buenos Aires de Palmares.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de equipos.

Curubande, Liberia – Guanacaste:

Localidades afectadas: Puerto Soley, El Jobo, Tempatal, barrio Horizonte.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles.

Guápiles, Pococí – Limón:

Localidades afectadas: Carambola (calle Finca Modelo) de Río Jiménez.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Cambio de postes.

Buenos Aires, Palmares – Alajuela:

Localidades afectadas: Bajo la cabra, Buenos Aires de Palmares.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Zapotal, Nandayure – Guanacaste:

Localidades afectadas: San Martín.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Cóbano, Puntarenas – Puntarenas:

Localidades afectadas: Valle Azul, Vainilla y Pochote.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Rita, Pococí – Limón:

Localidades afectadas: La Rita y alrededores, por el colegio.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Cambio de postes.

Baru, Pérez Zeledón – San José:

Localidades afectadas: Lagunas, Avenida Miramar.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval

Viernes 3 de octubre:

Naranjito, Quepos – Puntarenas:

Localidades afectadas: Lagunas, Avenida Miramar.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Tambor, Alajuela – Alajuela:

Localidades afectadas: Quebradas.

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Cambio de postes.