El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.
Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:
Lunes 22 de setiembre
Limón – Limón:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Cahuita, Talamanca – Limón
- No habrá luz desde las 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Martes 23 de setiembre
Siquirres – Limón
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Limón – Limón:
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Florida, Siquirres – Limón:
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Potrero Grande, Buenos Aires – Puntarenas:
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
San Juan, Naranjo – Alajuela:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea, reubicación de equipos, reubicación de postes.
San José, Alajuela – Alajuela:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.
Bagaces – Guanacaste:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.
Cóbano, Puntarenas:
- No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Jacó, Garabito – Puntarenas:
- No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea, reubicación de postes.
Miércoles 24 de setiembre
Bratsi, Talamanca – Limón:
- No habrá luz desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Cóbano – Puntarenas:
- No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Jueves 25 de setiembre
Siquirres – Limón:
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Instalación de poste, mantenimiento.
Pavon, Golfito – Puntarenas:
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de postes, reubicación de línea.
Puente Piedra, Grecia – Alajuela:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de postes, reubicación de línea, reubicación de equipos.
El Páramo, Pérez Zeledón – San José:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.
Parrita – Puntarenas:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Pejiballe, Pérez Zeledón – San José:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Carrillos, Poás – Alajuela:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Cambio de poste dañado, poda de árboles.
Los Chiles – Alajuela:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.
Espíritu Santo, Esparza – Puntarenas:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Jacó, Garabito – Puntarenas:
- No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea, reubicación de postes.
Viernes 26 de setiembre
Cahuita, Talamanca – Limón:
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.