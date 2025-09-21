El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.

Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:

Lunes 22 de setiembre

Limón – Limón:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Cahuita, Talamanca – Limón

No habrá luz desde las 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía Raquel Vargas

Martes 23 de setiembre

Siquirres – Limón

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Limón – Limón:

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Florida, Siquirres – Limón:

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Potrero Grande, Buenos Aires – Puntarenas:

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

San Juan, Naranjo – Alajuela:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea, reubicación de equipos, reubicación de postes.

San José, Alajuela – Alajuela:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.

Bagaces – Guanacaste:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.

Cóbano, Puntarenas:

No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Jacó, Garabito – Puntarenas:

No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea, reubicación de postes.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval

Miércoles 24 de setiembre

Bratsi, Talamanca – Limón:

No habrá luz desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Cóbano – Puntarenas:

No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Imagen con fines ilustrativos – Randall Sandoval

Jueves 25 de setiembre

Siquirres – Limón:

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Instalación de poste, mantenimiento.

Pavon, Golfito – Puntarenas:

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de postes, reubicación de línea.

Puente Piedra, Grecia – Alajuela:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de postes, reubicación de línea, reubicación de equipos.

El Páramo, Pérez Zeledón – San José:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.

Parrita – Puntarenas:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Pejiballe, Pérez Zeledón – San José:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Carrillos, Poás – Alajuela:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Cambio de poste dañado, poda de árboles.

Los Chiles – Alajuela:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.

Espíritu Santo, Esparza – Puntarenas:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Jacó, Garabito – Puntarenas:

No habrá luz desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea, reubicación de postes.

Imagen con fines ilustrativos – Wilbert Hernández

Viernes 26 de setiembre

Cahuita, Talamanca – Limón: