El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.

Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:

Martes 2 de setiembre

Liberia – Guanacaste:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.

Concepción, Atenas – Alajuela

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.

Limón – Limón

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Miércoles 3 de setiembre

Batán, Matina – Limón

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m

Motivo: Reubicación de postes.

San Vito, Coto Brus – Puntarenas

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m

Motivo: Mantenimiento

Jueves 4 de setiembre

Río Nuevo, Pérez Zeledón – San José

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m

Motivo: Poda de árboles, reubicación de postes.

Limón – Limón

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Quepos – Puntarenas

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Viernes 5 de setiembre

San Vito, Coto Brus – Puntarenas

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de transformador, poda de árboles.

Zapotal, Nadayure – Guanacaste