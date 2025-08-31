El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.
Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:
Martes 2 de setiembre
Liberia – Guanacaste:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.
Concepción, Atenas – Alajuela
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.
Limón – Limón
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Miércoles 3 de setiembre
Batán, Matina – Limón
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m
- Motivo: Reubicación de postes.
San Vito, Coto Brus – Puntarenas
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m
- Motivo: Mantenimiento
Jueves 4 de setiembre
Río Nuevo, Pérez Zeledón – San José
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m
- Motivo: Poda de árboles, reubicación de postes.
Limón – Limón
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Quepos – Puntarenas
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Viernes 5 de setiembre
San Vito, Coto Brus – Puntarenas
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de transformador, poda de árboles.
Zapotal, Nadayure – Guanacaste
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento