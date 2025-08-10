El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.

Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:

Lunes 11 de agosto

Liberia – Guanacaste:

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Santa Rita, Nandayure – Guanacaste

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Martes 12 de agosto

Pavón, Golfito – Puntarenas

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento

Platanares, Pérez Zeledón – San José

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Cambio de poste dañado, mantenimiento.

Miércoles 13 de agosto

Cajón, Pérez Zeledón – San José

No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Nosara, Nicoya – Guanacaste

No habrá luz desde las 7:30 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Monteverde – Puntarenas

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Reubicación de línea.

Puerto Cortés, Osa – Puntarenas

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

Jueves 14 de agosto

Bahía Ballena, Osa – Puntarenas

No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento.

