El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que durante esta semana se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país.
Según detalló el ICE, estas son las suspensiones programadas:
Lunes 11 de agosto
Liberia – Guanacaste:
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Santa Rita, Nandayure – Guanacaste
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Martes 12 de agosto
Pavón, Golfito – Puntarenas
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento
Platanares, Pérez Zeledón – San José
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Cambio de poste dañado, mantenimiento.
Miércoles 13 de agosto
Cajón, Pérez Zeledón – San José
- No habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Nosara, Nicoya – Guanacaste
- No habrá luz desde las 7:30 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Monteverde – Puntarenas
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Reubicación de línea.
Puerto Cortés, Osa – Puntarenas
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Jueves 14 de agosto
Bahía Ballena, Osa – Puntarenas
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:30 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Cañas – Guanacaste
- No habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
- Motivo: Poda de árboles, mantenimiento.