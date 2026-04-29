ICE adjudica Red 5G

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, junto al presidente Rodrigo Chaves, anunciaron que se adjudicó la red 5G.

“Tarde pero seguro”, dijo el presidente ejecutivo del ICE.

Conferencia de prensa en Puntarenas. Foto: Wilbert Hernández.

Acuña aseguró que lo hicieron pese a las dificultades en el camino, como los sindicatos.

En conferencia de prensa aseguraron que se logró con $100 millones por debajo de lo presupuestado.

¿Por qué duró tanto?

Ante la pregunta del presidente Chaves, el jerarca del ICE explicó:

Estuvo en disputa que no se cumpliera con red de ciberseguridad.

Sindicatos pusieron medidas cautelares.

Competencia intentó obstaculizar proceso.

La adjudicación quedó lista este martes la empresa sueca Ericsson, aseguraron los jerarcas que será comercializada de manera masiva por su marca Kölbi . Además, la empresa Coasin-Noki a fue adjudicada para proveer los equipos y los servicios de conectividad de las radiobases.