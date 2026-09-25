ICD realizará subasta de vehículos incautados al crimen organizado

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) anunció la realización de una subasta de vehículos decomisados y comisados al crimen organizado.

En total, la institución pondrá a disposición del público ocho vehículos, de los cuales dos se encuentran en condiciones aptas para circular y seis serán comercializados para repuestos.

Las personas interesadas en participar deberán registrarse previamente en el sistema de la Unidad de Recuperación de Activos (URA), mediante la plataforma en línea del ICD.

Para participar en este proceso, los interesados deberán contar obligatoriamente con firma digital y descargar la aplicación Firma ICD, la cual se encuentra disponible únicamente para usuarios con sistemas operativos Windows.

El período para el envío de propuestas económicas abarcará desde el viernes 25 de setiembre, a las 4:01 p. m., hasta el miércoles 30 de setiembre, a las 2:01 p. m.

Las ofertas deberán presentarse por medio del sistema digital y únicamente se aceptarán aquellas propuestas que sean iguales o superiores al precio base fijado para cada ítem.

Para solicitar más detalles o aclarar dudas sobre el trámite, los usuarios pueden escribir al correo [email protected] o realizar sus consultas por medio de las redes sociales del ICD.

Inventario disponible y precios base

Dentro del catálogo de bienes que estarán a la venta destacan las siguientes opciones: