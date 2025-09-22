Un hombre de 39 años, de apellido López, resultó herido con arma blanca tras un asalto ocurrido en Barranca de Puntarenas, según información del OIJ.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió a las 10:22 p.m. del domingo, cuando la víctima se desplazaba en bicicleta.

“Según el reporte, en apariencia esta persona viajaba en bicicleta para su casa cuando, al parecer, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes lo golpearon en reiteradas ocasiones y lo hirieron con arma blanca para asaltarlo“, explicó el OIJ.

Aparentemente, los agresores se llevaron su celular y luego se dieron a la fuga.

La víctima fue trasladada en vehículo particular al hospital de Puntarenas, y las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.