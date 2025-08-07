El costarricense Ian Martínez seguirá su carrera profesional en el baloncesto internacional. El escolta nacional fue anunciado como nuevo jugador del Elitzur Yavne, equipo que compite en la National League, la segunda división del baloncesto en Israel.

Martínez llega tras una destacada trayectoria universitaria en Estados Unidos, donde jugó su última temporada con Utah State en la NCAA. Con ese equipo logró un impresionante récord de 26 victorias y 8 derrotas, y recibió múltiples reconocimientos por su rendimiento.

En su año senior, Ian fue incluido en el primer equipo All-Mountain West y recibió una mención honorífica al cierre de la temporada. Disputó 34 partidos, fue titular en 29 de ellos, y acumuló 452 puntos, promediando 13.3 unidades por encuentro. Además, capturó 123 rebotes (3.6 por partido), consolidándose como una pieza clave en la rotación.

Se llegó a rumorar que Ian sostenía conversaciones con los Capitanes de Ciudad de México, equipo que compite en la NBA G League, pero finalmente su destino quedó sellado en Israel.