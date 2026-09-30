Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El basquetbolista costarricense Ian Martínez Carrillo dio un nuevo paso en su carrera al firmar con el Cleveland Charge para disputar la temporada 2026-2027 de la NBA G League.

La incorporación representa un momento histórico para el baloncesto nacional, ya que Martínez se convierte en el primer jugador costarricense en conseguir un contrato para competir en la liga de desarrollo de la NBA.

El Cleveland Charge es el equipo afiliado de los Cleveland Cavaliers, organización con la que el herediano ya tuvo participación durante la NBA Summer League 2026. En ese torneo, Martínez disputó tres encuentros y consiguió anotar en cada una de sus apariciones.

Durante sus poco más de 26 minutos en cancha, el costarricense acumuló 16 puntos, ocho rebotes y tres asistencias. Su mejor presentación llegó en la victoria 100-91 de Cleveland, partido en el que registró nueve puntos, cinco rebotes y dos asistencias en 15 minutos de acción.

La temporada 2026-2027 de la NBA G League será, además, el escenario en el que Martínez buscará consolidarse dentro de la estructura de los Cavaliers y demostrar sus condiciones ante jugadores de distintos países que también aspiran a llegar a la máxima categoría del baloncesto mundial.