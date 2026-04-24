El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) emitió una advertencia sobre el peligro de que los eventos masivos relacionados con la marihuana funcionen como plataformas de promoción en lugar de espacios educativos.

La institución señala que el abordaje de estas sustancias debe responder siempre a una lógica sanitaria, cuyo fin sea velar por la salud pública y la protección de las poblaciones más vulnerables, especialmente las personas menores de edad.

La urgencia de este enfoque se fundamenta en los datos de la encuesta nacional de 2024, que revela que un 11,2 % de los estudiantes de secundaria ha consumido marihuana alguna vez en su vida.

Con una edad promedio de inicio situada en los 14 años, el IAFA subraya que la prevención en etapas tempranas es el pilar fundamental para evitar que la exposición temprana derive en el desarrollo de adicciones,.

Le entidad reportó un incremento en la demanda de servicios para adolescentes asociado a una baja percepción del riesgo y a la normalización del consumo.

La institución advierte que se debe evitar repetir el fenómeno histórico del tabaco, que tuvo consecuencias severas antes de que se lograra reducir su aceptación social mediante políticas de salud claras y leyes de control estrictas.