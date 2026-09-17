IA sacude a matemáticos tras resolver ecuación planteada en 1845

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Nueva York, Estados Unidos. (AFP). El mundo de las matemáticas enfrenta una inesperada sacudida luego de que un modelo de inteligencia artificial (IA) de OpenAI resolviera en menos de cuatro días la llamada ecuación de Navier-Stokes, formulada en 1845 y estudiada durante generaciones por matemáticos.

El avance provocó una profunda preocupación entre investigadores de renombre. Terence Tao, ganador de la medalla Fields en 2006, considerada el equivalente al Nobel de Matemáticas, confesó sentirse “completamente trastornado por una crisis existencial” en su campo.

La capacidad de los modelos de IA para desarrollar largos razonamientos también ha cambiado rápidamente. Antonio Auffinger, profesor de la Universidad Northwestern, recordó que hace apenas un año los sistemas más avanzados solían cometer errores constantemente en sus argumentos. Ahora pueden elaborar extensas cadenas de razonamiento sin desviarse con tanta frecuencia.

Steven Strogatz, profesor de la Universidad Cornell, considera que si las inteligencias artificiales comienzan a estudiar directamente los problemas que interesan a los investigadores, podrían resolver algunos de ellos con facilidad.

Sin embargo, otros especialistas llaman a mantener la perspectiva. Benjamin Antieau, también de Northwestern, aseguró estar “impactado y atónito”, pero destacó que el modelo de OpenAI no comenzó desde cero, sino que siguió métodos desarrollados durante años por otros matemáticos. De hecho, Tristan Buckmaster y Levent Alpöge han afirmado que se aproximaron a una solución de Navier-Stokes antes que OpenAI y han planteado cuestionamientos sobre el posible uso de sus trabajos. La empresa ha rechazado las acusaciones de plagio.

Creatividad humana

Mohammed Abouzaid, profesor de Stanford, sostiene que la IA puede ampliar el conjunto de problemas que los científicos son capaces de demostrar, pero no necesariamente la cantidad de ideas que pueden explorar.

Una experiencia distinta tuvo Anima Anandkumar, de Caltech, quien junto con su equipo logró resolver mediante IA una versión simplificada de Navier-Stokes sin apoyarse en trabajos previos. El sistema utiliza datos combinados con leyes de la física.

Para Anandkumar, estos avances también requieren creatividad humana, pues los investigadores deben diseñar los modelos y conseguir que funcionen.

Veinticinco ganadores de la medalla Fields alertaron sobre el posible “efecto destructivo” de la IA en la investigación matemática.

Tao, por su parte, defendió una tecnología al servicio de los matemáticos y no destinada a reemplazarlos. Según explicó, una IA puede alcanzar una meta y resolver un problema, pero eso no garantiza que produzca nuevas perspectivas, colaboraciones o preguntas.

Auffinger considera que los matemáticos conservarán un papel importante incluso si la IA llega a responder todas las preguntas, porque el desafío no consiste únicamente en encontrar respuestas, sino en formular las preguntas capaces de generar beneficios para la sociedad.