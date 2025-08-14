El área de salud Tibás-Uruca-Merced integró Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer un servicio más ágil, personalizado y ajustado a las necesidades de sus pacientes, impactando a más de 5.000 personas.

Puntos clave:

Citas de Papanicolaou automatizadas

Un asistente virtual mediante chat de WhatsApp contacta a las usuarias para agendar su cita de Papanicolaou, permitiendo la programación incluso en horarios nocturnos. La Dra. Evelin Solano Castro, jefa de Enfermería, destaca la “respuesta maravillosa”, con mayor agendamiento los viernes por la noche.

Prevención y manejo de diabetes

La IA utiliza una base de datos seudoanonimizada para identificar a pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes, permitiendo intervenciones tempranas.

Intervenciones personalizadas

Este enfoque facilita el diseño de acciones adaptadas a cada paciente, como referencias a nutrición o exámenes de laboratorio, evitando consultas adicionales de medicina general cuando no son necesarias.

Esta implementación está aumentando las acciones preventivas de manera significativa. Permite evitar el cáncer de cérvix al asegurar citologías oportunas y prevenir la diabetes antes de su aparición, mejorando proactivamente la salud de la población.

Lo que dicen:

Dr. Carlos Solano Salas, director del área de salud Tibás-Uruca-Merced, CCSS.

Dra. Evelin Solano Castro, jefa de Enfermería, área de salud Tibás-Uruca-Merced.