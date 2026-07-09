IA, ansiedad y trabajo: El reto no es solo tecnológico

Sergio Meller

Consultor de The Leadership Minset

Hay una conversación que no está ocurriendo en muchas organizaciones.

No es sobre estrategia. No es sobre resultados. Es sobre algo más simple e incómodo: el miedo que siente la gente cuando piensa en su futuro laboral.

Ese miedo existe. Es real. Y tiene una característica que lo hace especialmente difícil: no tiene fecha de cierre.

Cada vez que sale un modelo nuevo de inteligencia artificial, la pregunta vuelve. Cada vez que una empresa anuncia que reduce su plantilla, la pregunta vuelve. Cada vez que alguien descubre que una tarea que hacía él ahora la hace un agente en segundos, la pregunta vuelve.

¿Voy a seguir siendo necesario?

Los líderes que evitan esa pregunta no la hacen desaparecer. La amplifican.

Sabemos desde hace tiempo que los equipos cuyos líderes nombran lo que todos sienten — sin drama, sin falsas promesas — funcionan mejor que aquellos donde el tema se barre bajo la alfombra. No es terapia. Es gestión.

Quien aprende a usar bien la IA no la teme. La usa.

La ansiedad no se resuelve solo hablando. Se resuelve actuando. Y la acción más concreta que una persona puede tomar hoy es dejar de mirar la inteligencia artificial como una amenaza y empezar a usarla. Aprender cómo funciona. Incorporarla al trabajo diario. Descubrir qué puede hacer por uno.

No hace falta una transformación radical. Hace falta consistencia. Veinte minutos por semana explorando una herramienta nueva, sin presión, sin exigencia de resultado.

Solo curiosidad. Ese hábito, sostenido en el tiempo, es lo que separa a quien se adapta de quien se queda atrás.

Hay una diferencia enorme entre alguien que espera a ver qué pasa y alguien que toma el control de su propia adaptación.

Entre una persona en modo víctima y una persona en modo protagonista.

El líder que entiende esto no tranquiliza a su equipo con palabras. Lo moviliza con acciones.

Crea el espacio para hablar de lo que incomoda. Y construye las condiciones para que cada persona encuentre su propio camino de adaptación.

Eso no es un problema tecnológico. Es un problema de liderazgo.