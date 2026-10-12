Huracán Simón deja un muerto e inundaciones en México

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

(AFP) El paso del ciclón Simón por el Pacífico mexicano dejó un muerto e inundaciones en varios pueblos costeros, pese a que finalmente no tocó tierra ni causó la grave devastación que se temía.

La temporada de huracanes se prevé este año más intensa por el fenómeno de El Niño. A la muerte de un hombre de 71 años provocada por Simón se suma la de una niña fallecida por la tormenta Rachel y la desaparición de 10 personas en otro punto del país.

Foto: AFP.

Un equipo de la AFP está en la joya turística de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde se esperaba que Simón tocara tierra como huracán mayor. Comenzó a debilitarse el domingo y ahora se aleja de la costa: amaneció con un cielo despejado y surcado por un arcoíris.

El huracán se ubica en la categoría 2 de 5 en la escala Saffir-Simpson. Pese a que se aleja de la costa, las autoridades se mantienen en alerta por las fuertes lluvias que aún puede causar y anticipan olas de hasta cinco metros en algunos poblados.

El pronóstico prevé igualmente que toque tierra el miércoles en Sinaloa, un poco más al norte, según la agencia de huracanes de Estados Unidos (NHC).

Poblaciones cercanas a ríos y arroyos que incrementaron su nivel padecieron igualmente inundaciones y deslaves en otros estados del Pacífico mexicano como en Michoacán y Colima, según Protección Civil.