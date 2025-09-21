La madrugada del sábado, oficiales de la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública y de la Policía Profesional de Migración, lograron la detención de un sujeto de nacionalidad húngara, quien portaba más de 4 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Fotografía: Ministerio Seguridad Publica

El detenido es de apellido Jozsef, de 57 años, y pretendía viajar hasta Irlanda, en un vuelo con escala en Francia.

Los oficiales intervinieron a este hombre, le realizaron una inspección a su equipaje facturado y un agente canino dio positivo por olores entrenados en estupefacientes, por lo que coordinaron con la Fiscalía y la Policía de Control de drogas (PCD) para que se realizaran las diligencias respectivas.

Las autoridades antidrogas indicaron que se ubicó dentro de una maleta, 2 bultos con doble forro, en los cuales había paquetes con un peso total de 4.358 gramos de cocaína. Además, se decomisaron varios billetes en euros y dólares.

Jozsef fue remitido al Ministerio Público, donde enfrentará una causa por el delito de tráfico internacional de drogas.