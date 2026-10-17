Humorista Ricardo Quevedo regresa a Costa Rica

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Los costarricenses tendrán una nueva oportunidad de disfrutar del humor de Ricardo Quevedo, quien volverá a los escenarios nacionales el próximo 20 de octubre con su espectáculo “Caer con Estilo”.

Foto: Cortesía

La presentación tendrá lugar en el Cine Magaly, en San José, y formará parte de un recorrido internacional que contempla únicamente México, Colombia, Panamá y Costa Rica, por lo que el país figura entre las pocas paradas de esta gira.

El regreso del cómico se produce después de la acogida que tuvo su anterior presentación en territorio costarricense, una respuesta que abrió nuevamente la puerta para que sus seguidores disfruten de su trabajo en directo.

Foto: Redes sociales

Fiel a su manera frontal y desenfadada de contar historias, Quevedo utiliza situaciones relacionadas con la vida en pareja, las vivencias personales y los acontecimientos que sorprenden a cualquiera para construir rutinas en las que el público puede reconocer episodios de su propia realidad.

La función está programada para el 20 de octubre a las 8:00 p.m. en el Cine Magaly, ubicado en San José. Quienes deseen asistir pueden consultar la disponibilidad de entradas mediante el sitio web www.eventcr.com.