Humo invade Nueva Jersey y provoca alertas antes de la final

Nueva Jersey, Estados Unidos. – Un equipo periodístico de Grupo Extra ya se encuentra ubicado en Nueva Jersey para la cobertura de la final que escenificarán las selecciones de Argentina y España este domingo a la 1 de la tarde en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

Al llegar notamos un invitado inesperado. Y es que el verano canadiense ha generado cerca de 3.000 incendios forestales.

Enormes columnas de humo llegan hasta este lugar que será por un día el foco de atención de todo el mundo, no solo de los amantes de los deportes.

En realidad, es un aire peligroso y molesto al que se exponen más de 100 millones de personas y una temperatura de 40 °C.

Esto obliga a los residentes, locales y turistas, a tener que implementar el uso de mascarillas desechables, como las que se hicieron muy populares durante la pandemia por el Covid 19.

Autoridades se pronuncian

Pero no solo hay focos de fuego en el hermano país del norte, justamente en Ontario, sino que también en Minnesota. Es por ello por lo que ya las autoridades sanitarias de Estados Unidos han emitido varias alertas sanitarias.

Pese a las adversidades presentes el servicio meteorológico estima la presencia de un frente frío para este fin de semana. Si fuera así el clima mejoraría en el sentido de que ya no habría el problema del humo.

Minnesota, Wisconsin, Michigan e Illinois también se han visto afectados por este aire contaminado. Lo que analizan los organizadores es que serán más de 80 mil asistentes, pues el estadio tiene capacidad para 82.500 aficionados.

Solo para tenerlo de referencia, la calidad del aire en Nueva Jersey acaba de ser evaluada y se le calificó como “insalubre para grupos sensibles”. Agregan que hay lugares en los que el humo es más denso y esto “puede provocar problemas respiratorios”.

Les invitamos a seguir pendientes de todos los medios del Grupo Extra, pues por medio de Diario Extra, Extra Radio 92.3 F.M., Extra TV, www.diarioextra.com y nuestras redes sociales estaremos informando desde Nueva Jersey sobre este cierre del mundial. Contamos con la fotógrafa Raquel Vargas y el camarógrafo Mario Fabian Villanea para captar todos los detalles.



Se ha vuelto complicado para el tráfico.