Una noche para el olvido tuvo el Club Sport Herediano en su presentación ante el Diriangén y es que se lleva 4 goles en el saco. Es histórico, pues nunca un equipo tico había recibido tal cantidad de anotaciones. Además,se perdió el invicto.

Gol de camerino

Lo primero que apuntamos en la libreta fue el gol de Junior Arteaga al minuto 3. Golpe directo a la cara del boxeador, si estuviéramos en un cuadrilátero. Hay respuesta pronta y el 1-1 lo marca Marcel Hernández al 11’. Parecía que el juego no se les iba de las manos. Sin embargo, vivimos una cadena de errores, uno más otro y otro más, se equivocaba el Team, aquel de las grandes jornadas internacionales. No les salía ni una pared.

Muy temprano llegaron el 2-1 y 3-1 obras de Renzo Caballero a los minutos 19 y 31. Apenas en media hora los florenses eran el hazmerreír del área. Así se fueron al descanso y ni imaginar lo sucedido en ese camerino en el entretiempo.

El cuadro de la Ciudad de las Flores cambió. Sí, cambió de esquema, cambió de jugadores y cambió de actitud. Prueba de ello es que ya al 48’ celebraba Jurguens Montenegro el 3 a 2. Sin embargo, faltaba la cuarta concreción de los pinoleros (71’), con Justing Cano.

Por lo menos en dos ocasiones el portero Anthony Walker soltó el balón y con esto permitió las anotaciones del cuadro nicaragüense. Pero no podemos dejar todo en el cancerbero, el error fue global, las responsabilidades son compartidas.

Ridículo, fracaso, póngale el nombre que quiera, pero si es humillada debe ir con H, con H de Herediano.