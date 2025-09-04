El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, fueron captados hablando sobre la inmortalidad antes del desfile militar celebrado en Pekín.

La conversación fue grabada gracias a los micrófonos de medios estatales, y en esta se escucha a los mandatarios sobre como las nuevas tecnologías permitirían prolongar la vida.

“En el pasado, la gente rara vez vivía más de 70 años, pero hoy en día se dice que a los 70 años todavía se es un niño”, le dijo Xi a Putin según el traductor al ruso.

Ante estas palabras, según la traducción al mandarín, el mandatario Ruso contestó:

“Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más se vive, más joven se es, e incluso se puede alcanzar la inmortalidad”, destacó Putin.

La conversación, o al menos lo que captaron los micrófonos, finalizó con el mandatario chino mencionando lo siguiente:

“Algunos predicen que, en este siglo, los seres humanos podrán vivir hasta 150 años”, destacó Xi Jinping.

Posteriormente en conferencia de presa, Putin fue consultado sobre la conversación, en donde confirmó el intercambio con el presidente chino.

“Ah, creo que fue cuando íbamos al desfile que el presidente (Xi Jinping) habló de esto (…) Las tecnologías modernas, relacionadas con la mejora de la salud y la medicina, como los medios quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe, no como es hoy en día”, destacó el presidente ruso.

Los dirigentes de China y Rusia, ambos de 72 años, no han expresado ninguna intención de dejar el poder.