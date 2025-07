El retiro de Hugo Sánchez en 1997 no fue como se lo imaginó el referente del fútbol mexicano en ataque y ahora ante la posible llegada de Keylor Navas a Pumas, el ahora panelista de Fútbol Picante y ex goleador dejó ver que le sorprende como los universitarios le dan la oportunidad al tico a su edad de 38 años.

“Me llama la atención la nueva ideología de Pumas en cuanto al tema de contratación de jugadores mayores, de mucha experiencia. Si lo consigue Keylor, lo felicito, porque yo con 38 años quería regresar a Pumas para despedirme del fútbol mexicano y no me invitaron… Pumas no me hizo ese ofrecimiento”, comentó Sánchez.