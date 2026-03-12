Huesos encontrados en quema de charral eran de cerdos

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Un hallazgo que generó alarma en Desamparados fue aclarado por las autoridades luego de los análisis correspondientes.

En un inicio, el Cuerpo de Bomberos había indicado que se trataba de supuestos restos de perros encontrados dentro de varias bolsas durante la atención de una quema de charral. Sin embargo, tras la revisión realizada por las autoridades, se determinó que las osamentas corresponden a cerdos.

Estas fueron las declaraciones de Jorge Lizano, Jefe de la Estación de Desamparados.

El incidente ocurrió en la urbanización Madeira, en Desamparados, cuando unidades de la estación de Bomberos de esa zona acudieron a controlar un incendio en un charral dentro de un corredor biológico.

Durante las labores para apagar el fuego, los equipos de emergencia localizaron 4 bolsas plásticas que contenían varias osamentas, lo que en un primer momento generó preocupación entre los presentes.

Macabro hallazgo en Desamparados.

Posteriormente, agentes judiciales informaron que, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se logró determinar que los restos encontrados pertenecen a cerdos.

Desde la Sección Especializada contra los Delitos Ambientales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que recibieron el incidente y que agentes se desplazaron al sitio, donde continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.