Huellas que hablan: La importancia de la lofoscopía para resolver crímenes

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

A diferencia de las inspecciones oculares rutinarias que usan polvos y brochas en las escenas de los crímenes, existe un grupo de especialistas que intervienen cuando el caso presenta una alta complejidad técnica.

Se trata de expertos en lofoscopía, una ciencia que permite vincular de forma absoluta a un individuo con un objeto o una escena del crimen.

Esta disciplina está basada en la singularidad de las crestas papilares (dibujos únicos en manos y pies que no se repiten en ninguna persona).

La unidad especial es crucial en la morgue para identificar cuerpos en estado de putrefacción, en investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En estos casos, donde un técnico normal no puede obtener una impresión clara, los peritos aplican procesos y químicos avanzados para devolverle la identidad a personas desconocidas.

“Esta es una ciencia que es certera, y aporta a la investigación porque podemos vincular a una persona en un sitio o con objetos también, lo que sirve para las investigaciones, además podemos identificar personas vivas o fallecidas”, explicó Karla Ramírez, de la Unidad de Lofoscopia del Archivo Criminal del OIJ.

Dentro del Departamento del Archivo Criminal, donde se desempeñan 22 funcionarios, existe una poderosa herramienta, el Sistema de Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS).

Este sistema almacena las huellas de todas las personas que han sido detenidas y guarda huellas recolectadas en escenas de crímenes que no han sido identificadas, esperando un “match” futuro cuando el sospechoso sea reseñado por otro delito.

“Cuando hay una identidad o un caso de estos de huella latente, todo se busca en AFIS para ver si hay un resultado positivo, si se logra identificar a la persona, o en caso de una escena, si la huella sale positiva con una persona”, agregó.

Casos extremos

A diferencia de las inspecciones oculares rutinarias que usan polvos y brochas, los especialistas en lofoscopía intervienen cuando el caso presenta una alta complejidad técnica.

• Escenas críticas: son convocados en homicidios o casos donde hay presencia de sangre, ya que las huellas con sangre requieren químicos especializados en lugar de polvos.

• Identificación de fallecidos: la unidad es crucial en la morgue para identificar cuerpos en estado de putrefacción. En estos casos, donde un técnico normal no puede obtener una impresión clara, los peritos aplican procesos y químicos avanzados para devolverle la identidad a personas desconocidas.

• Prioridad absoluta: la identificación de personas fallecidas desconocidas se realiza de forma inmediata