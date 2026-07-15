Huele a oro en lanzamiento de jabalina

El lanzador de jabalina Iván Sibaja afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la confianza por las nubes. El costarricense asegura que vive el mejor momento de su carrera y se perfila como uno de los principales candidatos para pelear por la medalla de oro.

Los resultados de los últimos meses respaldan ese optimismo. Sibaja ha conseguido romper en dos ocasiones el récord nacional de lanzamiento de jabalina, una muestra del gran nivel con el que llegará a la cita regional.

“Las expectativas son muy altas. Me siento en un muy buen nivel deportivo. Los fogueos que nos ha brindado tanto la Federación de Atletismo como el Comité Olímpico me han permitido romper ya dos veces el récord nacional de jabalina, entonces creo que llego a mi mejor momento para Santo Domingo.

Lo que queda es un mes para corregir detalles y diferentes cosas técnicas para buscar mejorar esa marca”, afirmó.

Más allá de las marcas, el nacional destaca la tranquilidad con la que enfrentará la competencia.

Asegura que la preparación le permitió disfrutar cada torneo del año y ahora solo piensa en cerrar la temporada de la mejor manera.

“La verdad me siento muy tranquilo. Este año la preparación ha sido muy buena, estoy disfrutando competencia a competencia. Esta ya es la última del año, estoy consciente y tengo muchas ganas de buscar esa medalla, pero llego muy tranquilo, con ganas de darlo todo y cerrar de la mejor manera esta segunda etapa del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028”, comentó.

Sibaja envió un mensaje a todos los costarricenses que seguirán su participación en República Dominicana, prometiendo dejar el alma en cada lanzamiento. “Le prometo inicialmente dar todo de mí, todo mi corazón y todo el esfuerzo. Desde el momento en que me suba al avión rumbo a Santo Domingo hasta el último lanzamiento voy a dar todo de mí para buscar esa medalla. A todos los que estén apoyándonos les pido que nos acompañen con sus oraciones. Dios primero estará con nosotros para lograr ese objetivo por Costa Rica”, concluyó.