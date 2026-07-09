Los trabajos de instalación de tuberías en calle Carraco, en San Miguel de Santo Domingo, tienen molestos a vecinos de la zona, quienes denuncian que la obra se ha convertido en un riesgo para peatones y conductores.

Según relatan, en el sitio hay pozos de gran profundidad con varillas expuestas y sin perímetros de seguridad, además de montículos de tierra que generan suciedad constante y, según algunos residentes, hasta afectaciones respiratorias por el polvo.

Los vecinos aseguran que las labores llevan cerca de 3 meses y que, pese a las múltiples denuncias, el problema persiste. Incluso, cuestionan las condiciones de seguridad en que se desarrolla la intervención.

Ante las críticas, el alcalde de Santo Domingo, Jorge Fonseca, explicó que la obra consiste en la colocación de 260 metros de tubería de concreto, con una inversión de ₡168 millones, para evacuar aguas que provocan inundaciones en calle Durán.

Fonseca indicó que todavía falta concluir algunos de los 7 pozos que funcionarán como cajas de registro y que, una vez terminados, se colocará una nueva carpeta asfáltica y se limpiarán los caños de la zona.

El jerarca también rechazó versiones sobre supuestos atrasos en pagos y señaló que la disminución de personal responde únicamente a temas logísticos de la empresa encargada. Mientras tanto, los vecinos insisten en que se refuercen las medidas de seguridad y se agilice la finalización de los trabajos.