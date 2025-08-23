Un bache de más de 2 metros de diámetro en la ruta nacional 202, en San Ramón de La Unión, pone en riesgo a conductores y vecinos desde hace más de ocho meses, según denunciaron los residentes durante la visita de Diario Extra al lugar.

El daño se originó tras la caída de un camión de refrescos en una alcantarilla, que dejó el hueco sin ser reparado hasta la fecha. Según Marjorie Méndez, vecina del sector, el hecho se originó el 4 de diciembre de 2024 e inicialmente el bache era pequeño; sin embargo, al no recibir atención, el problema se ha ido agravando con el tiempo. El deterioro es de tal magnitud que reduce temporalmente el tránsito por ambos carriles a uno solo, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Los vecinos alertan que si un vehículo no cede el paso, podría caer en el bache y provocar un incidente grave.

Además, la situación genera congestión vehicular en horas pico, ya que se trata de una ruta muy transitada y cerca del lugar se encuentra una parada de autobús.

Los residentes, ante la falta de acción de las autoridades competentes, han tomado medidas de prevención colocando cintas reflectivas y conos para señalizar la zona.

Poco accionar institucional

Este medio consultó a la Municipalidad de La Unión, y Ronny Delgado, encargado de prensa del gobierno local, respondió que la atención de este problema corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Les indicamos a los vecinos de San Ramón que esta vía es nacional, por ende, le corresponde al MOPT, ya que un gobierno local no puede intervenir en estas vías. Sin embargo, ya hablamos con los encargados y aseguraron que van a estar realizando las reparaciones en las próximas semanas”, indicó Delgado.

Tras las consultas presentadas a dicha cartera, se indicó que el tema será tratado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Aunque se realizaron las consultas correspondientes, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta por parte del Consejo.

A continuación, se adjunta la respuesta dada por el MOPT a dicho municipio:

“El proyecto en la Ruta Nacional 202, km 6+983, busca mejorar seguridad, transitabilidad y drenaje en un tramo de 2,5 km. Adjudicada a Santa Fe Limitada por ¢20 millones, la obra incluye reparación de la calzada, drenajes menores y gestión técnica, con inicio previsto para el tercer trimestre de 2025, mientras se realizan estudios hidráulicos e hidrológicos para garantizar soluciones adecuadas”, dijo la cartera.



Marjorie Méndez

“A mí me sorprende que no haya un muerto o un accidente grave aún, porque un montón de personas pasan por aquí. En este país hay un problema de inoperancia institucional, no es posible que algo tan pequeño termine así y que los afectados seamos nosotros”.



Francisco Vargas





“Hemos llamado a las autoridades y nadie nos resuelve, por lo que estoy pensando en presentar un recurso de amparo. Esto ya es un tema de seguridad tanto para los conductores como para los transeúntes. En cualquier momento aquí pasa una tragedia y nadie hace anda”.



Los vehículos deben invadir el otro carril para poder pasar.