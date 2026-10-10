Inter San Carlos salva un empate en casa ante Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Inter San Carlos y el Municipal Pérez Zeledón igualaron 1-1 en juego correspondiente a la jornada 10 del Torneo de Apertura 2026 en el fútbol de Costa Rica.

El trámite del partido fue disputado para los dos equipos y no hubo mayores oportunidades de gol en los primeros minutos.

Fue hasta el 42’ cuando se abrió el marcador por medio de Joaquín Aguirre en una gran jugada a balón parado.

Cuando los sancarleños pensaron que Marvin Angulo iba a cobrar un tiro libre, fue Axel Amador quien sorprendió a todos. La defensa no reaccionó a tiempo y en el segundo poste apareció el defensa para poner el gol a favor de los sureños.

El partido estuvo parejo de principio a fin. Foto: Prensa MPZ

El empate cayó iniciando la etapa complementaria. El delantero Erick “Cubo” Torres marcó la paridad tras una gran jugada individual.

El mexicano logró hacerle un “sombrerito” al arquero Bryan Segura y, con el arco a disposición, envió la pelota al fondo.

Al 83’ se dio la jugada más polémica del juego, pues la jueza Marianela Araya había pitado penal a favor del Pérez Zeledón por una mano en el área, sin embargo, desde el VAR la llamaron para que revisara la jugada y al final dio marcha atrás en su decisión.

Con este marcador, los “Guerreros del Sur” llegan a 9 puntos en el Apertura 2026, mientras que los “Tafas” se mantienen en lucha por llegar a zona de clasificación con 15 unidades.