Hasta las 12 medianoche de este jueves tienen tiempo los clubes para hacer sus movimientos de planilla, salidas y llegadas para el presente Torneo Apertura 2025. Después de esa hora ya no se podrá inscribir ni dejar fuera a jugadores. Es por esto que los equipos están en carreras para terminar de afinar el grupo con el que cerraran el semestre.

Una de las sorpresas más grandes la dio el Club Sport Herediano al dejar fuera a los futbolistas Randy Vega, Shawn Johnson, José Andrés Rodríguez, Bayron Murcia y Francisco Rodríguez.

Su gerente deportivo Gustavo Pérez mencionó que tuvieron que acomodar la planilla al haber quedado fuera de la Copa Centroamericana, por lo que ya disputarán menos encuentros.