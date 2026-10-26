Hoy se define el ajuste salarial para el sector privado

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Consejo Nacional de Salarios (CNS) recibirá este lunes 26 de octubre la propuesta de ajuste salarial del Gobierno para los salarios mínimos del sector privado.

Con esta audiencia concluirá el período de presentación de propuestas y posteriormente, se fijará el aumento que regirá en 2027 para las distintas ocupaciones.

La definición llega después de que los sectores sindical y empleador expusieran sus planteamientos. Las propuestas de los representantes de los trabajadores oscilan entre un aumento general del 1,70% y uno del 2,23%.

Sector empleador propuso un 1,70%

La representación del sector empleador, encabezada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), propuso un aumento general del 1,70% para todos los puestos.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica también planteó un incremento del mismo porcentaje, al indicar que su propuesta se ajusta a la fórmula consensuada por el Consejo.

Con la presentación de la propuesta estatal, el CNS contará con los planteamientos de los tres sectores involucrados en la negociación: trabajadores, empleadores y Gobierno.

A partir de este proceso se definirá el ajuste de los salarios mínimos del sector privado.